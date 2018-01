Sorocaba confirma primeiro caso importado de febre amarela

SOROCABA - A Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 3, um caso importado de febre amarela, o primeiro notificado na cidade. A paciente, uma mulher residente na zona norte, contraiu a doença durante viagem à zona rural de Bom Jesus do Tabuleiro, em Minas Gerais, onde ocorre surto da doença. A paciente apresentou os sintomas na primeira quinzena de fevereiro e passa bem.

De acordo com a Secretaria da Saúde, toda as ações de bloqueio e controle foram tomadas na região em que a paciente reside assim que surgiu a suspeita da doença. O registro do caso importado não muda a classificação da cidade quanto ao risco, não havendo indicação de vacinação para todos os moradores. Devem ser vacinadas apenas as pessoas que vão viajar para áreas onde há contaminação pela febre amarela.

Ainda segundo a pasta, a cidade permanece mobilizada no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, para evitar a transmissão urbana da febre amarela.