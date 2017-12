Sorocaba tem 4 mil casos e nova morte por dengue

SOROCABA - O número de casos confirmados de dengue subiu para 4.040 em Sorocaba, de acordo com dados divulgados no final da tarde desta quarta-feira, 25, pela Secretaria de Saúde do município. O número de mortes atribuídas à doença evoluiu para seis - um caso confirmado e cinco à espera de resultados.

Em uma semana, o número de casos aumentou quase 70%. A cidade está em estado de emergência em razão da epidemia de dengue. Se for mantida a progressão da doença, até o mês de junho a cidade pode chegar a 60 mil pessoas afetadas.

A prefeitura decidiu reduzir o intervalo na coleta de lixo na tentativa de reduzir os criadouros do mosquito transmissor.