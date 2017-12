Sorocaba tem primeiro caso de dengue tipo 4

SOROCABA - A Vigilância Epidemiológica de Sorocaba confirmou nesta quinta-feira, 19, o primeiro caso de dengue com o vírus tipo 4 na cidade. Até então, só tinham sido registrados casos do tipo 1. O paciente é um morador de rua que já recebeu cuidados. O tipo do vírus foi confirmado por exame no Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com o secretário de Saúde, Francisco Fernandes, foram realizadas ações de bloqueio para evitar a proliferação dessa variante do vírus. O tipo 4 da dengue não era identificado no Brasil desde 1982, mas reapareceu no país em 2008, em Manaus.

Ainda segundo o secretário, o problema maior do surgimento desse vírus é sua capacidade de reinfectar pessoas que já tiveram a dengue do tipo 1. A reinfecção aumenta a chance de o paciente desenvolver o tipo hemorrágico e mais grave da doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, as unidades de saúde foram colocadas em alerta. No ano passado, a cidade viveu a maior epidemia de dengue, com mais de 60 mil casos e 35 mortes confirmadas. Neste ano, o número caiu: desde julho de 2015 até este mês, são 347 casos confirmados e uma morte em investigação.