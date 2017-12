SP abre 1,5 mil postos de vacinação contra gripe suína neste sábado

Mil e quinhentos postos de vacinação do estado de São Paulo estarão abertos neste sábado, 24, para imunizar a população contra influenza A (H1N1) - gripe suína. O atendimento especial segue a recomendação do Ministério da Saúde, que sugeriu a todos os estados e municípios do país a ampliação dos horários de vacinação durante este fim de semana.

De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 7,99 milhões de pessoas já foram imunizadas no Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo comunicado da Secretaria da Saúde de São Paulo, os postos que abrirão neste sábado funcionarão das 8h às 17h. O endereço dos locais que estarão abertos pode ser obtido com cada uma das prefeituras dos municípios paulistas.

Na capital, além dos postos de saúde, a imunização será feita em quatro estações do metrô: Itaquera, Barra Funda, Sé e Tucuruvi.

Amanhã começa a quarta etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase, pessoas com mais de 60 anos e doentes crônicos (diabéticos, asmáticos, doentes cardíacos etc.) devem comparecer aos postos para serem imunizados.

Só no estado de São Paulo, 907 mil pessoas devem ser vacinadas nesta fase, que vai até o dia 7 de maio. Na cidade de São Paulo, são 250 mil.

Crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos que ainda não foram vacinadas também podem procurar um dos postos.