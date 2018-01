SP amplia capacidade de detecção dos tipos de vírus da dengue

São Paulo, 20 - A técnica de detecção dos tipos de vírus da dengue, já utilizada na capital paulista pelo Instituto Adolfo Lutz, vai ser ampliada para outra localidade do Estado, segundo a Secretaria de Saúde.

Veja também:

Pesquisadores brasileiros desenvolvem testes com vacinas contra a dengue

Casos de dengue em São Paulo diminuíram 86% em relação a 2010

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasil: Número de casos de dengue até março é 43% menor do que em 2010

Dengue tipo 4: Entenda qual é o risco

Especial: A dengue no Brasil

O método PCR em Tempo Real, que permite a rápida detecção do genoma do vírus causador da doença, implantado no Instituto desde 2010, agora também está disponível no laboratório regional do instituto em São José do Rio Preto, no interior do Estado.

Segundo a secretaria, São Paulo é o único estado a adotar a nova técnica de PCR em Tempo Real, que permite identificar os sorotipos da dengue em até dois dias. Pelo exame convencional o resultado pode levar até 10 dias.

Monitoramento por amostragem realizado pela Secretaria aponta que 92% dos casos de dengue neste ano são do tipo 1, 4% são do tipo 2 e 3%, do tipo 4. No momento houve identificação do sorotipo 4 da dengue apenas na região de São José do Rio Preto.