SP começa a aplicar 2ª dose da vacina contra a gripe para crianças

São Paulo, 27 - A Secretaria de Saúde de São Paulo inicia na segunda-feira, 30, a aplicação da segunda dose da vacina contra a gripe para crianças entre 6 e 23 meses de idade em todo o Estado. O intervalo entre as doses é de um mês.

Balanço da pasta aponta que 727 mil crianças receberam a primeira dose da vacina desde 25 de abril, data de início da campanha. O número representa 80,5% do total de imunizados nesta faixa etária. Mas para ficarem totalmente protegidas contra as complicações do vírus Influenza, causador da gripe, as crianças devem receber duas doses.

Em todo o Estado foram vacinados cerca de 5 milhões de paulistas, entre crianças, gestantes, idosos, profissionais de saúde e indígenas. Os municípios que não atingiram a meta de 80% de cobertura prorrogaram automaticamente a vacinação, e prosseguem oferecendo as doses até 10 de junho.

Os postos de saúde abrem das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Na capital, as salas de vacina do Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, 393, e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam das 8 às 20 horas, incluindo finais de semana e feriados.