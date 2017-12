SP começa a vacinar crianças contra meningite C nesta quarta

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo disponibiliza a partir de hoje a vacina conjugada contra meningococo C, causador de uma das formas mais graves de meningite bacteriana. A vacina contra a meningite C está disponível gratuitamente em toda a rede pública do Estado para crianças menores de dois anos de idade.

De acordo com a pasta, inicialmente serão imunizadas as crianças entre 1 ano e 1 ano e 11 meses de idade. Para essa faixa etária é necessário apenas uma dose da vacina. Em novembro, começa a campanha para crianças menores de 1 ano, que deverão tomar duas doses da vacina e uma dose de reforço quando completarem 1 ano de idade.

Antes dessa medida, a vacina estava disponível na rede pública apenas para ações pontuais de controle e bloqueio de surtos de meningite causada pelo meningococo C. "Aproximadamente 25% dos casos desse tipo de meningite ocorrem em crianças menores de 2 anos e a vacinação é a melhor forma de proteção contra a doença. Esta vacina tem um elevado índice de proteção, chegando a mais de 90%.", afirma Helena Sato, diretora de Imunização da secretaria.

A vacina conjugada contra meningococo C é normalmente bem tolerada e não apresenta reações adversas graves. Somente crianças com histórico de reação anafilática em dose anterior não devem receber a vacina.