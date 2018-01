SP e Campinas realizam sábado 1º Mutirão do Coração

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo realiza no sábado, das 9 horas às 17 horas, o 1º Mutirão do Coração do Estado, com o objetivo de avaliar o risco que os pacientes atendidos têm de sofrer algum tipo de problema cardíaco nos próximos cinco anos. Segundo o órgão, a expectativa é a atender 150 mil pessoas em São Paulo e Campinas nesta primeira edição do projeto, considerada piloto para a secretaria. Para isso, serão disponibilizadas 500 unidades de atendimento, sendo 420 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Paulo, 50 unidades de Campinas e 30 hospitais da rede estadual de saúde.

Na avaliação, os pacientes passarão por medição de peso, altura, circunferência abdominal e pressão, além de preencherem um questionário sobre seus hábitos de vida. Quem for avaliado como paciente de risco será encaminhado para acompanhamento em uma unidade pública de saúde. Para participar não é necessário agendamento prévio, basta comparecer na unidade de saúde participante, apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O endereço dos locais participantes e mais informações podem ser obtidos por meio do site Mutirão do Coração .

Durante o mutirão, todos os participantes receberão uma Cartilha do Coração, com orientações sobre fatores de risco cardiovascular como tabagismo, obesidade, hipertensão, colesterol alterado, triglicérides, diabetes e estresse. Também vão receber dicas de exercícios físicos e de alimentação saudável, que vão ajudar os participantes a ter mais qualidade de vida e consequentemente uma saúde melhor. "A prevenção é sempre a melhor opção para evitar problemas de saúde graves e o mutirão vem ao encontro dessa política. Trata-se de um projeto-piloto, que deverá ser ampliado no próximo ano para outras cidades paulistas", afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.

A população com idade entre 35 e 74 anos - faixa etária com risco mais elevado - receberá o resultado da avaliação de risco cardiovascular (baixo, moderado e alto) e uma carta com orientação para procurar um profissional da área de saúde para acompanhamento, caso seu risco seja avaliado como moderado ou alto. A campanha da secretaria é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Campinas e Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).