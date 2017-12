SP faz parceria para construir hospitais até 2012

"Normalmente se fala de PPP para estrada. No Brasil, PPP em saúde é absoluta novidade", afirmou o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Januário Montone. Ele destacou que o projeto, em fase de finalização, tem o apoio do prefeito Gilberto Kassab (DEM).

Nos últimos anos, a capital paulista não conseguiu resolver, apesar das diferentes administrações, o déficit crônico de leitos, principalmente nos extremos das regiões sul e leste. Durante a campanha, Kassab prometeu três novos hospitais, mas nenhuma obra começou - sua gestão termina em 2012. Mas a necessidade "não se restringe a três hospitais", disse ontem Montone. No total, serão quatro unidades construídas por meio de PPPs, sendo duas de grande porte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.