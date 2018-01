SP ganha mais 7,2 mil endoscopias e colonoscopias anuais pelo SUS

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo ganha nesta semana um novo serviço estadual que permitirá a realização anual de 7,2 mil novos exames de endoscopia e colonoscopia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os procedimentos serão feitos no Ambulatório de Especialidades Várzea do Carmo, da Secretaria de Estado da Saúde, localizado na região central. Com isso, será possível ampliar em 27% o total de colonoscopias oferecidas na capital pela rede pública.

Fruto de uma parceria com Hospital das Clínicas da FMUSP, que ficará responsável pelo atendimento aos pacientes no local, o serviço está preparado para realizar 600 exames por mês (360 colonoscopias e 240 endoscopias). O agendamento deve ser feito diretamente pelas Unidades Básicas de Saúde, via sistema informatizado da secretaria.

Os dois exames são prescritos por gastroenterologistas e proctologistas e servem para auxiliar na investigação de doenças do aparelho digestivo.

"Estamos ampliando o acesso dos pacientes aos procedimentos endoscópicos, o que certamente contribuirá para agilizar o diagnóstico e o tratamento na rede pública", afirma Ricardo Tardelli, coordenador estadual de Saúde.

O ambulatório Várzea do Carmo atende mensalmente cerca de 20 mil pacientes em diversas especialidades e está capacitado para realizar, em média, 200 pequenas cirurgias por mês, em áreas como oftalmologia e proctologia. A unidade fica na rua Leopoldo Miguez, 327, Glicério, centro de São Paulo.