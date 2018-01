SP imunizará 1 milhão de crianças contra meningite pneumocócica

A partir da próxima segunda-feira, 22, começará no estado de São Paulo a vacinação contra meningite pneumocócica. A Secretaria de Estado de Saúde pretende vacinar cerca de 1 milhão de crianças menores de 2 anos.

A primeira etapa da campanha vai atender as crianças entre 6 meses e 1 ano e 11 meses e ocorrerá simultaneamente com a imunização contra a Influenza A (H1N1) - gripe suína. Em maio serão disponibilizadas as doses para os menores de seis meses.

A nova vacina será integrada ao calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Secretaria de Saúde, ela protege contra 80% das meningites e pneumonias causadas pela bactéria pneumococo.

