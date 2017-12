SP prepara palestras e oficinas para orientar idosos e cuidadores sobre Alzheimer

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde preparou uma programação especial em seus dois centros de referência do idoso da capital paulista para orientar pacientes e cuidadores sobre o mal de Alzheimer. Os eventos, que incluem palestras com psiquiatras e psicólogos, serão realizados por ocasião do Dia Mundial do Alzheimer, nesta terça-feira, 21.

Nesta terça, o Centro de Referência do Idoso (CRI) da zona norte promoverá duas palestras sobre o assunto, a partir das 14 horas, voltada especialmente para os cuidadores. Serão transmitidas informações sobre sintomas e precauções necessários aos idosos com a doença. Para participar, basta comparecer à unidade, sem precisar se inscrever previamente.

Já o Instituto Paulista de Geriatria de Gerontologia (IPGG, antigo CRI Leste) vai realizar uma extensa programação sobre o tema nesta quarta-feira, 22, a partir das 9 horas, para os idosos da região. Serão aulas informativas e oficinas sobre memória e casos da vida real, entre outras atividades.

As inscrições para os eventos do IPGG podem ser feitas pelos telefones (11) 2030-4073/4074 ou pelo e-mail: ipgg-comunicacao@saude.sp.gov.br.

A doença

O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa progressiva. A característica dessa patologia é a deterioração intelectual, que compromete gradativamente as funções do portador em três esferas: estado mental, atividades da vida diária e comportamento. De 60 casos de pacientes com demência encaminhados ao CRI Norte a cada semestre, cerca de 10 têm Alzheimer.

A evolução da doença pode ser controlada com a mudança de hábitos cotidianos, acompanhamento profissional e medicação. Durante o tratamento, o paciente deve fazer estimulação cognitiva e exercícios para melhoria funcional com um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta. Além disso, também deve ser acompanhado por nutricionista, fonoaudiólogo e assistente social.

O CRI Norte fica na rua Augusto Tolle, 978, no bairro do Mandaqui. O IPGG fica na praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, em São Miguel Paulista, zona leste.