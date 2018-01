SP promove ciclo de palestras gratuitas para idosos

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo promove a partir desta terça-feira, 13, um ciclo de três palestras gratuitas sobre temas de interesse dos idosos. As apresentações serão realizadas no Centro de Referência do Idoso da zona norte, sempre às terças-feiras.

Para participar, basta ter 60 anos ou mais e chegar com 10 minutos de antecedência. Não é necessário agendamento prévio. A sala tem capacidade para 35 pessoas.

A primeira palestra será sobre violência contra o idoso. A segunda acontece no dia 20 e tratará sobre os direitos da terceira idade e o estatuto do idoso.

A última será no dia 27 e falará sobre previdência social. Todas as palestras acontecem às 13h e serão ministradas pelas assistentes sociais do CRI Fernanda Maria Favere Augusto e Lígia Mateus.

"É uma boa oportunidade para que os idosos possam se atualizar e tirar dúvidas sobre assuntos importantes. Focando esses temas, estamos prestando um importante serviço à população dessa faixa etária", afirma a diretora-executiva do CRI Norte, Alline Cezarani.

O CRI Norte fica na Rua Cesar Zama, nº 1, Mandaqui.