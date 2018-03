SP promove mutirão contra câncer de pele em 10 unidades neste sábado

São Paulo realiza neste sábado o maior Mutirão do Coração do País

Estão programadas palestras, orientações sobre cuidados com a pele, uso correto de protetor solar e avaliação de pacientes com sinais como sardas no rosto e nos ombros, pintas que estão crescendo ou se modificando, feridas que não cicatrizam ou lesões pigmentadas nas palmas das mãos e plantas dos pés.

"O objetivo é conscientizar as pessoas para checar sua saúde dermatológica e adverti-las que qualquer mancha ou lesão na pele pode ser um sinal de câncer", afirma o coordenador estadual de Saúde, Ricardo Tardelli.

Cerca de 150 profissionais das nove unidades estaduais vão integrar o atendimento. Caso seja detectada alguma anormalidade, o paciente será encaminhado para tratamento em um dos centros.

Para saber os locais participantes, acesse www.sbd.org.br/campanha/cancer ou ligue para 0800 701 3187. É necessário levar RG e CPF para ser atendido no mutirão.

Unidades estaduais participantes:

CAPITAL E GRANDE SP

Hospital das Clínicas

Horário: das 9h às 15h

Local: Prédio dos Ambulatórios - Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, próximo à Estação Clínicas do Metrô

Hospital Infantil Darcy Vargas

Horário: das 9h às 15h

Local: Ambulatório de Especialidades - Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, Jd. Guedala

Participarão 21 profissionais

Hospital Heliópolis

Horário: das 9h às 15h

Local: Rua Cônego Xavier, 276, Sacomã ou Rua Celso Silva Castro, s/nº (entrada do PS)

Hospital Ipiranga

Horário: das 9h às 15h

Local: Av. Nazaré, 28 - entrada principal, saguão do 1º andar

AME Itaquera

Horário: das 9h às 15h

Local: Rua Santa Marcelina, 400, Itaquera

Hospital Estadual Padre Bento - Guarulhos

Horário de Atendimento: das 9h às 15h

Local: Avenida Emílio Ribas, 1573

INTERIOR E LITORAL

Hospital Guilherme Álvaro (Santos)

Horário de Atendimento: das 9h às 14h

Local: Ambulatório de Dermatologia - Rua Oswaldo Cruz, 197, Boqueirão, entrada pelo Canal 4

Ambulatório de Especialidades de Presidente Prudente

Horário de Atendimento: das 9h às 16h

Local: Rua José Bongiovani, 1.297, Cidade Universitária

Instituto Lauro de Souza Lima (Bauru)

Horário de Atendimento: das 9h às 15h

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 225/226

NGA Bauru (Jaú)

Horário de Atendimento: das 8h às 14h

Local: Rua Sebastião Toledo de Barros, 296, Vila Carvalho