SP promove mutirão para testes gratuitos de HIV até 1º de dezembro

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo promove a partir da próxima terça-feira, 16, um mutirão de testes gratuitos de HIV. A campanha "Fique Sabendo 2010" pretende incentivar o diagnóstico precoce da contaminação pelo vírus da aids, algo fundamental para o sucesso do tratamento.

Até 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, cerca de 120 mil exames, dos quais 20 mil testes rápidos (em 15 minutos) devem ser realizados em todo o Estado.

Mais de 460 municípios aderiram à iniciativa, num total de 3,5 mil unidades de saúde. Ao todo, foram mobilizados para a ação cerca de 40 mil profissionais de diferentes áreas, entre enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e técnicos de laboratório.

Em algumas cidades também haverá exames fora dos serviços de saúde ou em unidades que funcionarão em horários alternativos para expandir o acesso do teste anti-HIV à população.

Além de oferecer exames a grupos mais vulneráveis, como usuários de drogas, homossexuais, travestis e transexuais, a campanha quer estimular pessoas que nunca fizeram o teste a conhecer seu status sorológico, independentemente da opção sexual.

"É fundamental que os adultos com vida sexual ativa façam o teste para descobrir se são ou não portadores do HIV e, em caso positivo, iniciar imediatamente o tratamento", afirma a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids, Maria Clara Gianna.

Para divulgar a ação, foram confeccionados 10 mil cartazes e 5 milhões de folders sobre o teste rápido, além de 20 mil camisetas e 20 mil coletes para os profissionais de saúde envolvidos na ação.

Na capital, o lançamento da campanha ocorrerá nesta terça, 16, às 10h, na Matilha Cultural, localizada na Rua Rego Freitas, 542, região central. Informações sobre as unidades participantes podem ser obtidas pelo Disque Disque DST/Aids, no 0800 16 25 50.

Municípios participantes

Adamantina

Adolfo

Aguaí

Águas da Prata

Águas de Lindoia

Águas de Santa Bárbara

Agudos

Alambari

Alfredo Marcondes

Altinópolis

Alto Alegre

Alumínio

Álvares Florence

Álvares Machado

Álvaro de Carvalho

Americana

Américo Brasiliense

Américo de Campos

Amparo

Andradina

Anhembi

Anhumas

Aparecida

Apiaí

Araçariguama

Araçatuba

Aramina

Arapeí

Araraquara

Araras

Areias

Areiópolis

Ariranha

Arujá

Aspásia

Assis

Atibaia

Avaré

Bady Bassitt

Bálsamo

Barão de Antonina

Barra Bonita

Barra do Chapéu

Barra do Turvo

Barretos

Barueri

Bastos

Batatais

Bauru

Bebedouro

Bento de Abreu

Bernardino de Campos

Bertioga

Birigui

Biritiba-Mirim

Boa Esperança do Sul

Bom Sucesso de Itararé

Borá

Botucatu

Bragança Paulista

Brodósqui

Brotas

Buri

Buritama

Buritizal

Caçapava

Cachoeira Paulista

Caconde

Caiabu

Caieiras

Caiuá

Cajamar

Cajati

Cajuru

Campinas

Campo Limpo Paulista

Campos do Jordão

Cananeia

Cândido Mota

Canitar

Capela do Alto

Capivari

Caraguatatuba

Carapicuíba

Cardoso

Casa Branca

Cássia dos Coqueiros

Catanduva

Catiguá

Cedral

Cerqueira César

Charqueada

Colina

Colômbia

Conchal

Conchas

Cordeirópolis

Coronel Macedo

Corumbataí

Cosmópolis

Cosmorama

Cotia

Cravinhos

Cristais Paulista

Cruzeiro

Cubatão

Descalvado

Diadema

Divinolândia

Dobrada

Dois Córregos

Dourado

Dracena

Duartina

Dumont

Eldorado

Elias Fausto

Elisiário

Embu

Emilianópolis

Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Turvo

Estiva Gerbi

Estrela d'Oeste

Estrela do Norte

Euclides da Cunha Paulista

Fernando Prestes

Fernandópolis

Fernão

Ferraz de Vasconcelos

Flora Rica

Floreal

Florínia

Franca

Francisco Morato

Franco da Rocha

Garça

Gastão Vidigal

Gavião Peixoto

General Salgado

Glicério

Guaimbê

Guaíra

Guapiaçu

Guará

Guararapes

Guararema

Guaratinguetá

Guariba

Guarujá

Guarulhos

Guatapará

Guzolândia

Herculândia

Hortolândia

Ibirá

Ibitinga

Ibiúna

Icém

Iepê

Igaraçu do Tietê

Igarapava

Iguape

Ilha Comprida

Ilha Solteira

Ilhabela

Indaiatuba

Indiana

Inúbia Paulista

Ipauçu

Ipiguá

Iporanga

Ipuã

Irapuã

Irapuru

Itaberá

Itajobi

Itaju

Itanhaém

Itaóca

Itapecerica da Serra

Itapetininga

Itapeva

Itapevi

Itapira

Itapirapuã Paulista

Itápolis

Itaporanga

Itapuí

Itapura

Itaquaquecetuba

Itararé

Itariri

Itatiba

Itirapina

Itobi

Itu

Ituverava

Jaborandi

Jaboticabal

Jacareí

Jaci

Jacupiranga

Jaguariúna

Jales

Jandira

Jardinópolis

Jarinu

Jaú

João Ramalho

José Bonifácio

Júlio Mesquita

Jundiaí

Junqueirópolis

Juquiá

Laranjal Paulista

Lavrinhas

Leme

Lençóis Paulista

Limeira

Lins

Lorena

Lourdes

Louveira

Lucélia

Lucianópolis

Luís Antônio

Luiziânia

Lupércio

Lutécia

Macatuba

Macaubal

Magda

Mairinque

Mairiporã

Manduri

Maracaí

Marapoama

Mariápolis

Marília

Martinópolis

Matão

Mauá

Mendonça

Miguelópolis

Mineiros do Tietê

Miracatu

Mirandópolis

Mirante do Paranapanema

Mirassol

Mirassolândia

Mococa

Mogi das Cruzes

Mogi-Guaçu

Mogi-Mirim

Monções

Mongaguá

Monte Alegre do Sul

Monte Alto

Monte Aprazível

Murutinga do Sul

Nantes

Narandiba

Neves Paulista

Nhandeara

Nipoã

Nova Aliança

Nova Europa

Nova Granada

Nova Guataporanga

Nova Independência

Nova Luzitânia

Nova Odessa

Novais

Novo Horizonte

Ocauçu

Óleo

Olímpia

Onda Verde

Orindiúva

Osasco

Osvaldo Cruz

Ourinhos

Palestina

Palmares Paulista

Palmeira d'Oeste

Palmital

Panorama

Paraguaçu Paulista

Paraíso

Paranapanema

Paranapuã

Pardinho

Pariquera-Açu

Parisi

Pauliceia

Paulínia

Paulistânia

Paulo de Faria

Pederneiras

Pedranópolis

Pedro de Toledo

Penápolis

Pereira Barreto

Peruíbe

Piedade

Pindamonhangaba

Pindorama

Pinhalzinho

Piracicaba

Piraju

Pirajuí

Pirangi

Pirapozinho

Pirassununga

Planalto

Platina

Poá

Poloni

Pompeia

Pontal

Pontes Gestal

Populina

Porto Feliz

Porto Ferreira

Potim

Potirendaba

Praia Grande

Presidente Bernardes

Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Promissão

Quatá

Rancharia

Regente Feijó

Reginópolis

Registro

Ribeira

Ribeirão Bonito

Ribeirão Branco

Ribeirão do Sul

Ribeirão dos Índios

Ribeirão Pires

Ribeirão Preto

Rincão

Rinópolis

Rio Claro

Rio das Pedras

Riolândia

Rosana

Roseira

Rubineia

Sales

Salesópolis

Saltinho

Salto

Salto de Pirapora

Salto Grande

Sandovalina

Santa Adélia

Santa Albertina

Santa Bárbara d'Oeste

Santa Branca

Santa Cruz da Esperança

Santa Cruz das Palmeiras

Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Fé do Sul

Santa Isabel

Santa Lúcia

Santa Maria da Serra

Santa Mercedes

Santa Rita d'Oeste

Santa Rosa de Viterbo

Santa Salete

Santana da Ponte Pensa

Santo Anastácio

Santo André

Santo Antônio da Alegria

Santo Antônio do Aracanguá

Santo Antônio do Jardim

Santo Antônio do Pinhal

Santo Expedito

Santópolis do Aguapeí

Santos

São Bento do Sapucaí

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São Carlos

São Francisco

São João da Boa Vista

São João das Duas Pontes

São Joaquim da Barra

São José do Barreiro

São José do Rio Pardo

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Luís do Paraitinga

São Manuel

São Paulo

São Pedrov São Pedro do Turvo

São Roque

São Sebastião

São Sebastião da Grama

São Simão

São Vicente

Sarapuí

Sebastianópolis do Sul

Serrana

Sertãozinho

Sete Barras

Severínia

Silveiras

Socorro

Sorocaba

Sud Mennucci

Sumaré

Suzanápolis

Suzano

Tabapuã

Tabatinga

Taboão da Serra

Taciba

Taiaçu

Taiúva

Tambaú

Tanabi

Tapiratiba

Taquaral

Taquaritinga

Taquarivaí

Tarabaí

Tarumã

Tatuí

Taubaté

Teodoro Sampaio

Terra Roxa

Tietê

Timburi

Torrinha

Tremembé

Tupã

Tupi Paulista

Turiúba

Turmalina

Ubarana

Ubatuba

Uchoa

União Paulista

Urânia

Urupês

Valentim Gentil

Valinhos

Valparaíso

Vargem Grande do Sul

Vargem Grande Paulista

Várzea Paulista

Vera Cruz

Vinhedo

Vista Alegre do Alto

Votorantim

Votuporanga

Zacarias