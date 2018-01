SP quer vacinar 2,9 milhões de crianças de até 5 anos contra a paralisia infantil

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza no próximo sábado, 12, a primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que pretende imunizar 2,9 milhões de crianças menores de cinco anos contra a doença em todo o Estado. O número corresponde a 95% dos 3,05 milhões de paulistas nessa faixa etária.

Para a primeira fase da campanha, serão mobilizados 17.097 postos de vacinação fixos e móveis em todo o Estado, que funcionarão das 8h às 17h. Serão 53,4 mil profissionais de saúde, 4,2 mil veículos e cinco barcos envolvidos na operação. A segunda etapa da campanha começa no dia 14 de agosto.

Além da imunização contra a poliomielite, as crianças que forem aos postos de saúde poderão colocar em dia sua caderneta de vacinação. Estarão disponíveis a tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e hemófilo B), a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e a contra hepatite.

Desde 1988, o Estado de São Paulo não registra casos de paralisia infantil, mas a vacinação de crianças ainda é importante, pois o vírus da pólio circula em países da África e da Ásia, representando, portanto, uma ameaça à população mundial.

"É muito importante que todas as crianças menores de 5 anos sejam levadas aos postos de saúde no dia 12 para receber uma dose da Sabin. As duas gotas da vacina garantem proteção eficaz contra a poliomielite", afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.

Causada pelo poliovírus selvagem, a poliomielite é caracterizada por febre, mal-estar, cefaleia e pode causar paralisia. A vacina é segura e os efeitos colaterais são extremamente raros.

População a ser vacinada por região:

Capital 836.536

Grande ABC 178.493

Alto Tietê 212.116

Franco da Rocha 40.365

Osasco 227.299

Araçatuba 41.876

Araraquara 57.628

Assis 29.708

Barretos 26.027

Bauru 67.254

Botucatu 37.380

Campinas 260.267

Franca 46.080

Marília 36.325

Piracicaba 90.493

Presidente Prudente 44.156

Vale do Ribeira 21.617

Ribeirão Preto 84.964

Baixada Santista 120.013

São João da Boa Vista 47.271

Vale do Paraíba 156.412

São José do Rio Preto 82.166

Sorocaba 155.979

Total 2.900.425