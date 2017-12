SP realiza 150 mil exames gratuitos

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo deve realizar nos próximos dias mais de 150 mil exames gratuitos para a detecção de doenças como aids, sífilis e hepatites B e C em mais de 500 municípios. A meta é que os testes dejam feitos até o dia 1º de dezembro, quando é celebrado o Dia Mundial de Combate à Aids.

Do total de exames oferecidos, 30 mil serão anti-HIV. Os testes rápidos, feitos a partir de punção digital, com pequena amostra de sangue, demoram cerca de 40 minutos e sua eficácia é igual ao tradicional. Os testes de sífilis e hepatites B e C utilizam a mesma tecnologia do exame para HIV.

Informações sobre os exames e as unidades que estão participando da campanha podem ser obtidas pelo Disque DST/Aids (0800-16-25-50) e pelo site www.crt.saude.sp.gov.br.

Infecção. No estado de São Paulo foram notificados 217.390 casos de Aids entre 1980 a junho de 2012. Embora o patamar de novas infecções esteja estável e a taxa de óbito tenha caído nos últimos anos, oito pessoas, em média, morrem todos os dias no Estado vítimas da doença.

"A campanha tem como objetivo alertar a população para a importância de se realizar o exame, que está disponível na rede pública de saúde durante o ano todo", diz Maria Clara Gianna, coordenadora do Programa Estadual DST/Aids-SP.

A campanha também pretende incentivar pessoas que nunca realizaram o teste a conhecerem o seu status sorológico, independentemente de sua orientação sexual. "É fundamental que as pessoas com vida sexual ativa façam o teste, para descobrirem se são ou não portadora do vírus HIV. Se o teste der positivo, é importante iniciar imediatamente o seguimento médico", explica Maria Clara.