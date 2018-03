SP realiza mutirão de teste rápido de HIV/aids A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo promove mutirão para teste rápido de HIV/aids como parte das ações referentes ao Dia Mundial de Luta contra a Aids (1.º de dezembro). A campanha Fique Sabendo pretende realizar 120 mil exames no Estado até quarta-feira. O teste é gratuito, voluntário e sigiloso. Informações sobre onde realizar o teste podem ser obtidas pelo Disque DST/Aids no telefone 0800 16 2550 ou no site www.crt.saude.sp.gov.br.