SP tem exames gratuitos de dependência química e HIV nesta quinta

São Paulo, 6 - A Secretaria de Estado da Saúde promove nesta quinta-feira, 7, testes gratuitos de HIV e dependência química na Feira da Saúde no Páteo do Colégio, em São Paulo, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.

O evento será realizado das 8h até às 17h, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com a participação de profissionais do Centro de Referência Estadual de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) e do Programa Estadual de DST/Aids, órgãos da Secretaria.

Durante a programação, o visitante poderá avaliar seu risco de dependência do uso do álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas, por meio do questionário Assist (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test), desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O teste identifica pessoas com risco de alcoolismo e outras dependências químicas, possibilitando o encaminhamento para tratamento em serviços especializados.

Os profissionais de saúde do Programa Estadual de DST/Aids, além de promoverem a prevenção com a distribuição de 30 mil preservativos, disponibilizarão testes rápidos para diagnóstico do HIV, com resultados prontos em cerca de 15 minutos. Também haverá entrega de folders sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Aids.