SP tem mais 23 mortes pela gripe suína; Estado chega a 134

ecretaria de Saúde de São Paulo confirmou nesta sexta-feira, 14, 23 novas mortes causadas pela gripe suína. Os óbitos ocorreram entre os dias 28 de julho e 13 de agosto.

De acordo com a secretaria, o Estado de São Paulo contabiliza até o momento 134 mortes provocadas pela doença. Entre as vítimas anunciadas nesta sexta-feira, 14, estão 10 mulheres, 2 gestantes - de 21 e de 24 anos - 10 homens e uma criança do sexo feminino de 7 anos.