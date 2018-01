SP tem plantão para vacinação e doação de sangue no Natal e no Ano Novo

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde manterá plantões em serviços de vacinação e doação de sangue na capital paulista durante as festas de Natal e Ano Novo. Buscando a adesão de moradores e turistas, três pontos de vacinação vão trabalhar sem interrupção, inclusive nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

As salas de vacinação do Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda vão funcionar todos os dias, das 8h às 20h, oferecendo as vacinas do calendário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os postos de doação de sangue da Fundação Pró-Sangue ficarão fechados apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 24, o posto de coleta do Hospital das Clínicas funcionará das 7h às 15h. As unidades do Instituto Dante Pazzanese e do Mandaqui terão horário especial, das 8h às 13h.

No dia 26, apenas o posto das Clínicas estará aberto. Os endereços estão aqui. No dia 31, os horários são os mesmos do dia 24.

Outros serviços, como museus e parques do Instituto Butantan e as 20 unidades da Farmácia Dose Certa na capital, fecham nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) e serviços ambulatoriais de hospitais estaduais atenderão até as 12h do dia 24 e não funcionarão nos dias 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os setores de emergência e internação dos hospitais estaduais funcionam 24 horas, sem interrupção.