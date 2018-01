SP terá 36 horas ininterruptas de atendimento dermatológico gratuito

SÃO PAULO - Moradores de São Paulo poderão se consultar gratuitamente com dermatologistas nos dias 29 e 30 de novembro, quando a Sociedade Brasileira de Dermatologia Clínico Cirúrgica (SBDCC) promove a 1ª Virada da Pele Saudável, evento que oferecerá atendimento gratuito durante 36 horas ininterruptas em três endereços da capital paulista.

Cerca de cem dermatologistas voluntários vão participar da iniciativa, que contará ainda com ambulatório e infraestrutura para exames e cirurgias simples, como a retirada de pintas.

Segundo a SBDCC, entre os procedimentos disponíveis estará o equipamento Lince, que, em uma mesma sessão, faz o diagnóstico e o tratamento do câncer de pele.

O evento, diz a entidade, tem como objetivo diminuir a fila de espera por atendimento dermatológico no sistema público. No início do ano, balanço da Prefeitura mostrou que cerca de 57 mil pessoas esperavam consulta nessa especialidade.

A Virada da Pele Saudável começa às 7h do dia 29 e vai até as 19h do dia 30. Não é necessário agendar horário.

Veja abaixo os endereços onde o atendimento será oferecido:

Associação Pele Saudável - Rua São Domingos, 69, Bela Vista

Instituto de Dermatologia e Estética - Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 221, Lapa

Faculdade Paulista de Serviço Social - Rua Lopes Chaves, 273, Barra Funda