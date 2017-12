Spray pode aumentar em seis vezes tempo de ereção

Um spray criado por pesquisadores do Hospital Royal Victoria de Belfast, Irlanda do Norte, pode ajudar homens que sofrem de ejaculação precoce a prolongar o tempo da relação sexual em até seis vezes.

Os homens que usaram o medicamento em testes cinco minutos antes do sexo estenderam o tempo da relação entre 30 segundos e quatro minutos.

O spray tem anestésicos que agem localmente, no pênis. O estudo, publicado na revista especializada British Journal of Urology, afirma que o produto poderá estar no mercado nos próximos anos.

Especialistas afirmam que até 40% dos homens sofrem de ejaculação precoce em algum momento da vida, mas é difícil ter uma estatística exata, pois ainda existe constrangimento para uma discussão da vida sexual entre homens e a definição de uma ejaculação precoce varia de homem para homem.

Para alguns dez minutos de relação pode ser o bastante, mas para outros, uma relação que dure menos de 20 minutos pode ser insatisfatória.

Mais de um minuto

No estudo os pesquisadores analisaram 300 homens que regularmente tinham dificuldades em manter uma relação de mais de um minuto.

A maioria destes homens tinha tentado outros tratamentos, o mais comum sendo antidepressivos via oral.

Cada vez que eles mantinham uma relação durante o período de três meses do estudo, casa casal usava um cronômetro para marcar o tempo até a ejaculação.

Os homens que testaram o spray, chamado de PSD502, conseguiram durar 6,3 vezes mais em média. O PSD502 ajudou 90% dos homens a ter relações sexuais de até quatro minutos, sendo que anteriormente eles mantinham relações por apenas alguns segundos.

Em comparação, homens que testaram um spray placebo duraram apenas 1,7 vezes mais.

"Ejaculação precoce pode ser um problema muito aflitivo para os homens e pode causar frustração e fazer com que eles evitem relações sexuais", afirmou o professor Wallace Dinsmore, líder da pesquisa.

"Nossa pesquisa mostra que quando o spray PSD502 foi aplicado ao pênis do homem cinco minutos antes da relação, houve melhora na relação e na satisfação sexual, que são fatores chave para o tratamento da ejaculação precoce."

"Isto pode ajudar particularmente os homens que têm problemas de ejaculação precoce relacionados com ansiedade", disse Paula Hall, da organização britânica de terapia sexual Relate.

"Pode ajudar a aumentar a confiança deles, mas a causa da ansiedade ainda precisa ser tratada", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.