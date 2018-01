Summit Saúde do ‘Estado’ ocorre na segunda-feira

A sustentabilidade da saúde suplementar, custos, qualidade e modelos de remuneração estarão em debate no Summit Saúde Brasil, evento que o Estado realiza no dia 14 no Sheraton WTC, em São Paulo. Em sua segunda edição, o Summit terá três palestras e oito painéis, que reunirão mais de 30 especialistas brasileiros e estrangeiros para debater o que há de mais inovador em gestão e tecnologia.

Aparelhos e medicamentos do amanhã e judicialização da saúde também deverão ser destacados no evento. Um dos principais palestrantes estrangeiros será o médico inglês Jack Kreindler, fundador do Centro de Saúde e Performance Humana (CHHP), em Londres, e um grande difusor de tecnologias médicas por inteligência artificial.

O evento é voltado para profissionais do setor e há desconto para assinantes do Estado. Os ingressos estão à venda no site summitsaudebrasil.com.br.