Superbactéria NDM-1 é confirmada no Japão

SÃO PAULO - A enzima NDM-1, que pode tornar as bactérias resistentes à maior parte dos antibióticos, foi confirmada pela primeira vez no Japão. A NDM-1, cujo nome é Nova Délhi metalo-lactamase-1, foi encontrada no corpo de um paciente do Hospital Dokkyo, em Tochigi.

O homem, de 50 anos, foi hospitalizado em maio, após uma viagem à Índia. A superbactéria com a enzima NDM-1 já havia sido detectada na Índia, nos Estados Unidos e na Europa. O contágio ocorre em ambientes hospitalares e entre indivíduos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.