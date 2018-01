Surto de conjuntivite é registrado em Ribeirão Bonito - SP

SÃO PAULO - A cidade de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, registra um surto de conjuntivite. Cerca de 500 casos já foram notificados à Secretaria de Saúde municipal.

Para evitar que a doença se propague ainda mais, a Prefeitura colocou em prática algumas medidas. Entre elas está a divulgação sobre como ocorre a contaminação e quais os procedimentos de higiene que devem ser tomados pela população.

As orientações estão sendo feitas no decorrer do último mês por meio de panfletos entregues nos postos de saúde, em escolas e anúncios nas rádios locais. Além disso, um carro com alto falante circula pelas ruas do município para ajudar na divulgação das medidas.

Litoral. O litoral norte paulista vive um surto de conjuntivite, com o registro de 2,7 mil casos de infecção desde o início do ano. Mais de 1.200 caos foram registrados em São Sebastião. Em Ilhabela, foram registrados aproximadamente mil casos. As vigilâncias epidemiológicas locais lançaram campanhas para orientar os moradores.

A conjuntivite é uma inflamação da membrana que reveste o "branco" do olho. Ela pode ser caudada por vírus, bactérias ou por reação alérgica. A contaminação acontece por contato das mãos, compartilhamento de toalhas, sabonete, talheres, telefone, maçaneta, etc.