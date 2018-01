Surto de gripe H1N1 já matou 8 na capital paulista em 2016

SÃO PAULO - O surto antecipado de gripe H1N1 que vem atingindo o Estado de São Paulo já matou oito pessoas na capital paulista neste ano, informou nesta segunda-feira, 28, a Secretaria Municipal da Saúde. Em todo o ano passado, a doença não havia causado nenhuma morte na cidade.

Os óbitos se referem a pacientes que desenvolveram a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), doença que pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como os vários tipos de vírus influenza e pneumonias. Ao todo, a síndrome causou 17 mortes neste ano, quase metade delas por H1N1.

O número de casos de SRAG notificados neste ano também teve um salto em relação ao mesmo período de 2015: 299 contra 127. Desse total, 66 foram causadas pelo H1N1 desde janeiro, ante apenas um caso no ano passado.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Alexandre Padilha, a antecipação do surto, que costuma ocorrer somente no inverno, está provavelmente relacionada a paulistas que viajaram ao hemisfério norte nos últimos meses, quando a região estava no período de inverno e registrou circulação maior de H1N1, e trouxeram o vírus.

"Nós e o governo do Estado já pedimos ao Ministério da Saúde a antecipação da campanha de vacinação, marcada inicialmente para o dia 30 de abril, mas isso vai depender de quando as vacinas serão finalizadas pelo Instituto Butantã", declarou.