Suspeita de gripe suína interdita maternidade em AL

Os pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e o recém-nascido, na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCI) com síndrome respiratória aguda grave, doença que compreende os mesmos sintomas da gripe suína.

Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) confirmou a primeira morte pela doença. A vítima é um jovem de 30 anos, que estava internado no Hospital Escola Hélvio Auto e que faleceu no último domingo. O resultado do exame foi feito pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no Rio.

Vacinação

A campanha de vacinação contra a doença começou no último dia 8. A meta do Estado é de que 1,4 milhão de pessoas sejam vacinadas. A campanha prossegue até o dia 19 pra os profissionais de saúde e a população indígena. A segunda etapa será realizada entre 22 de março e 2 de abril. Nesse período as grávidas serão vacinadas, além de pessoas com problemas crônicos e crianças de seis a 2 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os jovens de 20 a 29 anos podem se vacinar nos postos de saúde entre os dias 5 e 23 de abril. Os idosos, com mais de 60 anos, com doenças crônicas receberão a vacina de 24 abril a 7 de maio. Pessoas com idades entre a 30 e 39 anos serão vacinados de 10 a 21 de maio.