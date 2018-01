Tabela periódica ganha mais dois elementos

NOVA YORK - Um comitê internacional de químicos e físicos incluiu dois novos elementos na tabela periódica, os números 114 e 116.

Os novos elementos, que não têm nome oficial, existiram por menos de um segundo antes de desaparecer, mas foram incorporados na tabela que tem outros elementos mais conhecidos, como o hidrogênio, carbono e nitrogênio.

Os elementos reconhecidos somam 114, isso porque os identificados como 113 e 115 não foram aceitos oficialmente, explica Paul Karol, da Universidade Carnegie Mellon.

Karol presidiu o comitê que reconheceu os novos elementos com base em experimentos realizados em 2004 e 2006 com colaboração de cientistas da Rússia e do Laboratório Nacional LawrenceLivermore, na Califórnia.

Nos últimos 250 anos foram adicionados novos itens a cada dois anos e meio, em média, disse Karol.

Os cientistas envolvidos foram convidados a sugerir nomes para os novos elementos. Os números se referem ao número de prótons no núcleo. Eles foram obtidos pela combinação de dois elementos mais leves na esperança de se manterem estáveis, disse.

