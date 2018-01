Técnica fotográfica mostra nova imagem do lançamento do Endeavour

SÃO PAULO - Especialistas da Nasa produziram uma foto e um vídeo do lançamento do ônibus espacial Endeavour, no dia 16 de maio, a partir de imagens tiradas por seis câmeras diferentes localizadas no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

As máquinas tiraram 250 fotos por segundo entre 7 segundos antes do lançamento e seis segundo depois. As imagens foram processadas e combinadas e foi feito um balanceamento do brilho. Foram removidas digitalmente os pixels totalmente pretos e totalmente brancos, estes foram substituídos por pixels mais detalhados de uma das outras cinco imagens do mesmo momento.