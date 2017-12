Telescópio Hubble descobre 5ª lua que orbita ao redor de Plutão

O telescópio espacial Hubble descobriu uma quinta lua que orbita ao redor de Plutão, anunciou a agência espacial americana Nasa nesta última quarta-feira, 11.

Nomeada P5, a quinta lua conhecida de Plutão tem forma irregular e dimensão de 10 a 25 quilômetros com uma órbita circular de aproximadamente 93 mil quilômetros ao redor do astro.

Os cientistas ficaram surpresos com a complexidade do sistema de um planeta anão e gelado como Plutão, com órbitas "cuidadosamente dispostas, um pouco como se fossem bonecas russas".

A teoria que prevalece é que as cinco luas de Plutão seriam resultado de um impacto entre o planeta anão e um corpo celeste do cinturão de Kuiper há bilhões de anos.

A descoberta permitirá um melhor uso dos instrumentos da sonda New Horizons quando passar pelo sistema de satélites de Plutão em 2015. Sinaliza que pode haver uma nuvem de pequenas partículas orbitando Plutão, o que poderia pôr em perigo a missão da New Horizons, que a Nasa lançou em 2006.