Temer repete Dilma e promove 'zika day' com participação de autoridades

BRASÍLIA - O presidente da República, Michel Temer (PMDB), participou na manhã desta sexta-feira, 2, de uma videoconferência, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, para tratar de ações do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue, da Zika e da Chikungunya, o "zika day". Temer repete uma fórmula usada pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em fevereiro, quando ministros de Estado e outras autoridades federais visitaram cidades do País.

Nesta sexta-feira, a ação ocorre com o intuito de conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti. Militares das Forças Armadas, agentes de saúde e de Defesa Civil, além de outras autoridades, estarão nas ruas para promover o enfrentamento ao mosquito.

Na saída do evento, Temer disse ter "absoluta convicção" de que as ações repercutirão positivamente e fez um "apelo" para que a sociedade se engaje na campanha.

"Basta que cada criança na escola e cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho verifique se não há água empoçada, que é o fator gerador da larva e depois do mosquito", disse o presidente.

(AI) Presidente Temer participou de videoconferência com 5 estados sobre o Dia Nacional de combate ao mosquito aedes aegypti #MosquitoNão pic.twitter.com/RRY3A4hm4I — Michel Temer (@MichelTemer) 2 de dezembro de 2016

Temer destacou que do ano passado para cá houve redução de 5% nos casos de dengue. "Esperamos dizer no ano que vem que esse índice (de queda) aumentou substancialmente", afirmou.

Na reunião, que durou cerca de meia hora, além de uma fala do presidente, houve apresentações de governadores e representantes dos Estados do Rio de Janeiro, de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Goiás e do Rio Grande do Norte. Também participaram da reunião secretários de saúde e ministros.

Campanha. Além do "zika day", o governo investiu em uma campanha de publicidade, com o mote "Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar". A propaganda será veiculada em TV, rádio, internet, redes sociais e mobiliários urbanos, inicialmente, até o dia 23 de dezembro.

A campanha chama a atenção para as consequências das doenças causadas pela Aedes aegypti: chikungunya, zika e dengue.