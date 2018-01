'Temos um estoque garantido', afirma Padilha sobre vacina

SÃO PAULO - No primeiro dia da campanha antecipada de vacinação contra a gripe H1N1 na capital, o secretário municipal da saúde, Alexandre Padilha, pediu calma à população e assegurou que não faltarão vacinas. Nesta segunda-feira, 11, teve início a imunização para 1,3 milhão de crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e idosos, grupos mais vulneráveis à doença.

"A vacina vai estar presente. Temos um estoque absolutamente garantido", afirmou Padilha, que acompanhou a campanha nesta manhã, na UBS Dr. Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão, na Brasilândia, na zona norte da capital. Na unidade de saúde, o secretário anunciou um mutirão de vacinação em lares de idosos neste sábado, 16. Também estão previstas visitas a abrigos.

"Temos um período para atingir a meta de 80% ao longo de toda a campanha. Sabemos que hoje deve ter um grande afluxo de pessoas nas unidades de saúde. Pela manhã, em uma unidade já tinham 600 pessoas vacinadas. Mas também é bom que as pessoas saibam que teremos o período todo da vacina."

Padilha voltou a pedir que as pessoas tenham calma e não procurem o tamiflu após qualquer sintoma de resfriado, que pode não desenvolver para a gripe H1N1.

"Sabemos que a população está preocupada por conta da antecipação da circulação do vírus. Mas é importante as pessoas saberem que nem todo resfriado é H1N1. Primeiro passo é vacinar os grupos vulneráveis que precisam ser vacinados. Segundo, é ter muita tranquilidade, calma, no sentido de que o oseltamivir (nome técnico do tamiflu) tem uma indicação clara de uso, que é para ser utilizado quando a pessoa já tem um estado grave."

O secretário destacou que a imunização teve início para crianças de 6 meses a 5 anos, idosos e gestantes, pois são grupos mais vulneráveis. A medida respeita uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda que as unidades de saúde pública direcionem o atendimento a esses grupos.