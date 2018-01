Temporão apresentará acordo para vacina contra dengue

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, detalha na sexta-feira, 25, em Londres, o acordo com o laboratório GlaxoSmithKline para a produção de vacina contra a dengue. Temporão está na capital britânica com representantes do governo brasileiro e da indústria de saúde.

Nova vacina contra pneumonia entra no calendário brasileiro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O objetivo da missão, segundo o governo brasileiro, é aprimorar a cooperação comercial entre os dois países, fomentar investimentos no Brasil, estreitar as políticas governamentais e harmonizar a legislação sanitária.

Integram a comitiva representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Fiocruz, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), da Associação Brasileira da Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos), além de outras associações e empresas do setor.