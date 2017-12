Temporão: governos locais é que decidem sobre as aulas

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje que a decisão sobre eventuais adiamentos da volta às aulas por conta da nova gripe (Influenza A) "cabe às autoridades sanitárias locais, dos Estados e municípios".

Unifesp, FGV, Mackenzie, ESPM, Anhembi e Estácio UniRadial adiam volta às aulas

Depois de RJ e SP, RS adia aulas por causa da gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após deixar reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual trataram sobre a política nacional para saúde ocular, Temporão comentou que já é consenso entre os especialistas que o índice de mortalidade da gripe suína é semelhante ao provocado pela gripe comum. "Em julho do ano passado, 4.500 pessoas morreram no Brasil em decorrência da gripe comum", disse o ministro.

Ele, entretanto, ressaltou que o governo está preocupado com a gripe suína por ser uma situação nova e disse esperar que, em cerca de dois meses, saia a vacina contra a doença. O ministro também fez algumas ponderações sobre o primeiro ano de vigência da Lei Seca e disse que, com a diminuição do número de acidentes, o Sistema Único de Saúde (SUS) já economizou no ano R$ 24 milhões.