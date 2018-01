Temporão nega flexibilização no uso de antiviral contra gripe

O ministro da Saúde José Gomes Temporão disse que "não existe flexibilização do protocolo para indicação do tratamento da gripe suína com o antiviral oseltamivir" (o Tamiflu). Segundo ele, matérias divulgadas pelos jornais e pela televisão foram "distorcidas". "Isso não existe", garantiu.

"Não muda nada. Apenas acrescenta que toda e qualquer prescrição fora do protocolo tem de ser tomada em conjunto pelo médico e pela autoridade sanitária local. É uma excepcionalidade, não rotina".

Temporão esteve em Curitiba para a inauguração da unidade do Instituto Carlos Chagas que deve produzir insumos para o kit que detecta os vírus da aids e da hepatite C. O ministro acentuou que também será produzido o insumo para detecção do vírus influenza A H1N1. O ministro só não soube precisar em quanto tempo.