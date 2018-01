Temporão quer revisão de políticas para lidar com drogas

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse nesta sexta-feira, em Campinas que vai estudar, ao lado dos ministros Tarso Genro (Justiça), Carlos Minc (Meio Ambiente) e Paulo Vannucchi (Direitos Humanos) medidas para aperfeiçoar a legislação e as políticas públicas para tratar a questão da dependência de drogas ilícitas como um problema de saúde pública. "Não conseguimos resolver a questão de consumo de drogas ilícitas apenas com abordagem baseada no enfrentamento policial", afirmou o ministro. "De um lado, é necessário levar mais informação às pessoas, por meio da mídia, mas também das escolas; por outro lado há os usuários e dependentes, que devem ser ajudados pelo Estado por uma estratégia onde a saúde é central", disse. Temporão visitou as dependências do Complexo de prontos-socorros do Hospital e Maternidade Celso Pierro da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Campinas), inaugurado nesta sexta-feira. O ministério da Saúde deu R$ 3,8 milhões dos R$ 5,5 milhões investidos no novo complexo (que atende adultos, crianças, ortopedia, ginecologia e obstetrícia) que atenderá 15 mil pacientes ao mês. O ministro também anunciou, ao lado do prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), a construção do Pronto-Socorro Metropolitano, que deverá receber R$ 6 milhões do governo federal e cuja obra deve começar ainda este ano, e do Instituo de Saúde da Mulher, além da instalação do acelerador linear (aparelho para o tratamento de câncer) no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.