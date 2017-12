Terceiro médico infectado com Ebola morre em Serra Leoa

Um terceiro médico morreu infectado com o vírus do ebola em Serra Leoa, informou uma autoridade do governo nesta quarta-feira. Funcionários da saúde agora tentam determinar como um quarto cientista contraiu a doença antes de ser enviado à Europa.

O doutor Sahr Rogers, que foi enviado para tratamento na Alemanha, trabalhava em um hospital na cidade de Kenema, no leste, quando contraiu o Ebola, contou o conselheiro presidencial de Serra Leoa, Ibrahim Ben Kargbo. Dois outros médicos já haviam sucumbido à doença desde que a epidemia se alastrou pelo país no começo deste ano, incluindo o doutor Sheik Humarr Khan, que também tratava pacientes em Kenema.

