Terminam as inscrições para 853 vagas em hospitais e centros de saúde de SP

SÃO PAULO - As inscrições para 853 vagas do projeto Jovens Acolhedores, que pretende humanizar o atendimento hospitalar na rede estadual de São Paulo, terminam nesta quarta-feira, 2. No programa, estudantes universitários ganham isenção da mensalidade e passam a atuar no acolhimento de pacientes e acompanhantes em 60 hospitais e unidades de saúde estaduais espalhados pela capital, Grande São Paulo, interior e litoral. Cerca de 5 mil estudantes já se inscreveram.

Veja a lista de universidades e cursos cadastrados no programa

Para participar, é preciso estar matriculado em instituições que já se interessaram e se cadastraram na secretaria. Não é preciso que o universitário interessado estude medicina ou qualquer outro curso na área da saúde. Depois do processo de inscrição, haverá sorteio para o preenchimento das vagas.

Cada aluno contemplado receberá isenção da mensalidade escolar. A Secretaria irá pagar até R$ 350. As faculdades cadastradas se comprometem a complementar os valores.

O contrato é de um ano e os participantes precisam estar cursando entre o primeiro e o penúltimo ano universitário e ter disponibilidade de 20 horas semanais, entre segunda e sexta-feira. No momento da inscrição, o estudante escolherá a unidade que deseja trabalhar, sem a necessidade de ser na cidade onde mora. Todos os bolsistas receberão treinamento específico da secretaria para a realização do atendimento nas unidades de saúde.

"O Jovens Acolhedores é um projeto de sucesso, que humaniza o atendimento nos hospitais estaduais. Todo acolhedor tem como principal atribuição receber pacientes e familiares com respeito e cordialidade, prestando orientação adequada e informações precisas", afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site http://www.jovensacolhedores.saude.sp.gov.br/