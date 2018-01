Teste de paciente com suspeita de Ebola dá negativo, diz ministério

Deu negativo o teste feito no paciente suspeito de infecção pelo vírus Ebola, de acordo com comunicado do Ministério da Saúde divulgado na manhã deste sábado. No entanto, a confirmação depende de um segundo teste, cujo material será coletado neste domingo, dia 12. Souleymane Bah chegou ao Brasil em setembro vindo da África Ocidental.

Segundo a nota divulgada, o estado de saúde do paciente é bom e ele não apresenta febre, mas continua em isolamento total no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro. Caso o segundo teste também dê resultado negativo, o Bah sairá do isolamento e o sistema de vigilância será desmontado.

O caso suspeito de Ebola foi notificado na quinta-feira, 9, na Unidade de Pronto Atendimento Brasília, em Cascavel, no Paraná. O paciente é um homem de 47 anos que saiu de Guiné no dia 18 de setembro, fez uma conexão em Marrocos e chegou ao Brasil no dia 19. Por ter apresentado febre e ter vindo de um dos países que registraram problemas com a doença, o caso foi classificado como suspeito.

O Ministério da Saúde informa que o exame para diagnóstico etiológico do paciente suspeito de infecção pelo vírus ebola teve resultado negativo. A confirmação, contudo, só deve ocorrer após a realização de um segundo exame, que será coletado 48 horas após a primeira amostra. O estado de saúde dele é bom, não apresenta febre e está mantido em isolamento total no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro (RJ). Se o caso também for descartado como ebola no segundo exame, o paciente sairá do isolamento e o sistema de vigilância dos contactantes será desmontado.

No próximo domingo (12), será colhida a segunda amostra de sangue, que também será enviada para análise laboratorial no Instituto Evandro Chagas, no Pará, que pertence à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.

O caso suspeito de ebola foi notificado na quinta-feira (9), na Unidade de Pronto Atendimento Brasília, em Cascavel (PR). Todas as medidas de biossegurança foram adotadas pelas autoridades para isolamento do paciente e investigação de todas as pessoas que tiveram contatos com ele, a fim de interromper uma possível cadeia de transmissão do vírus.

Os 64 possíveis contactantes, com o resultado negativo, deixam de ser acompanhados.

O Ministério da Saúde esclarece que adotou todos os procedimentos necessários para a interrupção de uma possível cadeia de transmissão do vírus. E adotou todos os procedimentos previstos no Regulamento Sanitário Internacional.