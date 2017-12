Testes para vacina contra zika podem começar em 18 meses

GENEBRA - A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira, 12, que 15 empresas ou grupos estão interessados em buscar uma vacina contra o vírus zika e que, apesar da boa notícia, o imunizante não estará disponível para ensaios clínicos em menos de 18 meses.

"Apesar do cenário encorajador, as vacinas vão demorar pelo menos 18 meses para poderem estar prontas e serem testadas em um ensaio clínico em larga escala", disse Marie Paule Kieny, vice-diretora da OMS encarregada do departamento de Sistemas de Saúde e Inovação.

A vice-diretora da OMS disse que diferentes tipos de possíveis vacinas - com o vírus vivo ou morto ou com o uso de vacinas de DNA - podem conduzir a diferenças no tempo de desenvolvimento, mas os desenvolvedores "estão todos partindo de um nível muito básico, por enquanto".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Marie Paule, a OMS acredita que a ligação entre o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e a microcefalia seja "cada vez mais provável", mas que tal comprovação não é esperada "em algumas semanas ou meses". Isso seria uma previsão melhor do que a divulgada anteriormente, de pelo menos seis meses. /AP