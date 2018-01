Texano passa por 1º transplante total de face nos EUA

Um pedreiro de 25 anos que vive no Estado do Texas é o primeiro norte-americano a passar por um transplante total de face - outras duas cirurgias do gênero foram feitas no país, mas eram parciais. A operação foi paga com o dinheiro de uma bolsa dada pelo Departamento de Defesa para o Brigham and Women''s Hospital, em Boston, pesquisar esse tipo de procedimento e usá-lo para ajudar soldados com graves ferimentos faciais.

O paciente, identificado como Dallas Wiens, ficou desfigurado depois de ter sido eletrocutado durante o trabalho. Ele recebeu novos nariz, lábios, pele, músculos e nervos de um doador não identificado. A cirurgia durou 15 horas e envolveu mais de 30 funcionários do hospital. As informações são da Associated Press.