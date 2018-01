Texas reforça monitoramento de pessoas contra ebola

Os funcionários do hospital de Dallas foram obrigados a assinar documentos com valor legal, nos quais se comprometem a não irem a lugares e nem utilizar transportes públicos. Não foram reveladas as sanções impostas às pessoas que quebrarem o acordo. A decisão foi tomada após duas enfermeiras que trataram Duncan serem diagnosticadas com o ebola, sendo que uma delas chegou a viajar entre Dallas e Cleveland, em Ohio, antes de descobrir que foi contaminada.

Autoridades informaram nesta sexta-feira que uma profissional de saúde que trabalhou com materiais de laboratório de Duncan está em um cruzeiro no Caribe e se mantém em quarentena. A porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmou que ela não tem sinais da doença e será levada aos Estados Unidos antes do fim da viagem. Psaki ressaltou ainda que quando a funcionária viajou, o governo pedia apenas que os profissionais observassem o desenvolvimento de possíveis sintomas e, portanto, ela poderia sair do Texas.

As medidas de monitoramento individual foram estendidas para as pessoas que tomaram o voo de ida da enfermeira Amber Vinson a Cleveland. Antes, somente os passageiros do voo de retorno a Dallas deveriam ficar atentos e alertar autoridades caso desenvolvessem algum dos sintomas. Um outro grupo também foi incluído no monitoramento: os atendentes de uma loja de noivas que Amber visitou no último sábado. Fonte: Associated Press.