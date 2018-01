Tiranossauro Rex era predador e não carniceiro, diz pesquisa

SÃO PAULO - O Tiranossauro Rex (Tyrannosaurus Rex) era um caçador voraz e não um carniceiro como as hienas, revela uma nova pesquisa publicada na revista Proceedings of the Royal Society B.

Cientistas da Zoological Society of London usaram um modelo ecológico baseado nas relações predatórias do parque Serengeti para determinar se comer apenas animais mortos seria uma estratégia efetiva de alimentação para o Tiranossauro Rex.

Tentativas anteriores de responder a questão sobre os hábitos de caça desse dinossauro de concentraram em sua morfologia. A falha nessa abordagem é que duas espécies podem ter características físicas similares e ainda assim ter hábitos de alimentação muito diferentes, assim como os abutres e as águias.

Os pesquisadores afirmam que a compreensão das forças ecológicas envolvidas, permitiu se chegasse à compreensão de que a única opção viável para o T. Rex era ser um predador. Apenas dinossauros menores podiam ser carniceiros, pois conseguiam encontrar carcaças mais rapidamente.