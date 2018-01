Torcidas rivais se unem para doar sangue em São Paulo

Rivais no futebol, as três maiores torcidas organizadas do Estado de São Paulo se uniram nesta terça-feira, 11, na abertura de uma campanha de doação de sangue da Secretaria Estadual da Saúde que tem como objetivo incentivar a ação entre os torcedores nos próximos meses.

Por meio da campanha “O futebol tá no meu sangue”, Dragões da Real, Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde organizarão seus integrantes em grupos para doar sangue conforme cronograma estipulado pela secretaria.

Até o dia 10 de junho, outros torcedores poderão se unir aos grupos formados pelas torcidas e ir até o posto da Fundação Pró-Sangue do Hospital das Clínicas ou procurar espontaneamente qualquer posto participante da campanha (veja os endereços aqui).

Para doar sangue, a pessoas deve ter entre 16 e 67 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg, levar documento de identidade original e estar alimentado. A secretaria pede, porém, que os doadores evitem a ingestão de gordura nas quatro horas que antecedem a doação e não consumam bebida alcoólica 12 horas antes da coleta.

O posto do Hospital das Clínicas fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, 1º andar, Cerqueira César (zona oeste).

Veja abaixo o cronograma de doação por torcida:

Dragões da Real

11 a 16 de março

31 de março a 6 de abril

28 de abril a 4 de maio

19 a 25 de maio

Gaviões da Fiel

17 a 23 de março

7 a 13 de abril

5 a 11 de maio

26 de maio a 1º de junho

Mancha Alviverde

24 a 30 de março

14 a 20 de abril

12 a 18 de maio

2 a 8 de junho