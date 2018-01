Total de casos de dengue em SP dobra em 2 semanas

Os números deste ano já representam 20% do total de registros do ano passado. Em 2009, 322 pessoas foram contaminadas pela dengue. O índice aumenta ainda mais quando há comparação entre períodos iguais. Os casos de dengue registrados em janeiro e fevereiro deste ano cresceram 158% em relação ao mesmo período de 2009. São 67 pessoas infectadas neste primeiro bimestre contra 26 do ano passado.

Uma das dificuldades enfrentadas pela Prefeitura no combate à dengue é a resistência dos moradores de bairros nobres da cidade, como Morumbi, na zona sul, e Alto da Lapa, zona oeste (ambos ainda não registraram casos neste ano), em permitir a entrada dos agentes vistores em suas residências. Ao menos metade dos imóveis visitados nas áreas nobres proíbem a entrada dos servidores por temerem assaltos.

Para vencer essa barreira e melhorar o trabalho realizado na capital, a Secretaria de Saúde decidiu regionalizar o trabalho desses agentes no fim do ano passado. Ou seja, um grupo de servidores será responsável pela fiscalização de uma determinada região durante todo o ano. Segundo a pasta, o objetivo é criar um vínculo de confiança entre o agente e a comunidade. A medida também irá facilitar a inspeção e o combate aos criadouros do mosquito, já que o servidor irá acompanhar a sua área durante os 12 meses do ano. As informações são do Jornal da Tarde.