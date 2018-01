Total de casos de gripe suína no País sobe para 334

O Ministério da Saúde anunciou no início da noite desta terça-feira, 23, o aumento do número de casos de gripe A(H1N1) de 240 para 334. Há 50 novos infectados em São Paulo, 17 em Minas Gerais, 13 no Rio do Janeiro, 4 em Santa Catarina, 2 na Bahia, 2 no Paraná e 2 no Espírito Santo. Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul e Sergipe registraram 1 caso cada um.

Veja também:

Casos de gripe suína dobram

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem vem da Argentina e Chile tem de fazer declaração

País reforça fiscalização da gripe

Mundo registrou 7,9 mil casos com 51 mortes no fim de semana, informa OMS

No Rio Grande do Sul, uma menina de 14 anos, moradora da cidade gaúcha de São Gabriel e que se encontra em estado grave de saúde realmente está contaminada com o vírus causador da gripe suína. A jovem respira com auxílio de aparelhos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria. O quadro da jovem foi um dos motivos que levaram o prefeito Rossano Dotto Gonçalves a decretar, na segunda, 22, situação de emergência no município.

Também nesta terça-feira, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recomenda que idosos com 60 anos ou mais, crianças com até dois anos de idade e pessoas com baixa imunidade adiem viagens ao Chile e à Argentina para prevenir infecções pelo vírus.

De acordo com o ministro, citado em nota emitida pelo ministério, a recomendação foi definida com base em critérios epidemiológicos, uma vez que há grande número de casos da nova gripe, no Brasil, de pessoas que voltaram de viagem a esses dois países.