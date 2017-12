Total de mortes este ano por gripe A no PR já chega 5 Cinco pessoas morreram em decorrência da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, este ano no Paraná, segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado. Desde o início da epidemia, em abril de 2009, já foram confirmados mais de 63 mil casos por exame laboratorial ou critérios clínicos e epidemiológicos. Destes, 294 doentes tiveram complicações e morreram no Paraná. Do total de casos confirmados, 1.844 foram de gestantes.