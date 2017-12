Total de mortes por H1N1 chega a 816 no mundo, diz OMS

O vírus da gripe suína já causou a morte de 816 pessoas no mundo, segundo dados publicados hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A maior parte das vítimas está no continente americano. Nas três Américas, houve 707 confirmações de mortes pelo vírus e outras 74 foram registradas na região Ásia-Pacífico. A Europa teve 34 mortes e uma pessoas morreu no leste da região mediterrânea, que engloba o Oriente Médio e partes do norte da África. Nenhuma morte foi registrada no restante da África.

No total, 134.503 casos da gripe suína foram relatados até hoje à OMS, mas como a agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) já não pede que os países relatem casos individuais, os números "não são abrangentes". Vários países e territórios relataram seus primeiros casos da doença. Entre eles estão Afeganistão, Botswana, Haiti, e Kosovo. Com informações da Dow Jones.