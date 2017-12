Total de vacinados contra gripe suína no País dobra em 10 dias

SÃO PAULO - Em apenas dez dias, dobrou o número de pessoas vacinadas contra a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no País, segundo levantamento do Ministério da Saúde. De acordo com o relatório, até as 9 horas desta segunda-feira, 19, mais de 28 milhões de pessoas haviam sido imunizadas contra a doença. No dia 9 de abril, 12,9 milhões de brasileiros haviam tomado a vacina.

Em relação ao público convocado para as três primeiras etapas de vacinação, a cobertura saltou de 22,1% para 47,5%. O Ministério da Saúde atribui esse crescimento ao sucesso do "Dia D" de imunização contra a gripe A, realizado no último dia 10.

Na última semana, o Brasil atingiu a meta de vacinar pelo menos 80% das crianças de 6 meses a 2 anos. Até as 9 horas de hoje, a cobertura de vacinação, nesse grupo, estava em 86%. Entre os trabalhadores de serviços de saúde, a meta já foi superada, de acordo com o ministério, sendo vacinados 100% da população alvo.

A cobertura de gestantes e doentes crônicos (54% e 56,2%, respectivamente) cresceu em relação ao dia 9 de abril, mas ainda preocupa o Ministério da Saúde, pois ainda não atingiu a meta de 80%. A cobertura entre os jovens de 20 e 29 anos passou de 10% para 41%.